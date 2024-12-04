Безпілотники атакували авіабазу, оборонний завод та полк поліції у різних регіонах Росії

Авіабаза, оборонний завод і полк поліції зазнали сьогодні атак безпілотників у різних регіонах Росії. Ілюстративне фото

Вночі та вранці 4 грудня дрони атакували у різних регіонах Росії авіабазу, оборонний завод та полк поліції спеціального призначення. Про це повідомляють росЗМІ.

У Рязанській області ціллю атаки дронів стала, ймовірно, авіабаза Дягілєво зі стратегічними бомбардувальниками. Місцеві жителі повідомили, що вночі в районі авіабази було чути вибухи.

Дягілєво є однією з ключових авіабаз стратегічної авіації РФ.

Губернатор Рязанської області Павло Малков повідомив: «Силами ППО Міноборони над територією Рязанської області збито 3 безпілотні літальні апарати. За попередньою інформацією, постраждалих та руйнувань немає».

Також, за повідомленнями російських ЗМІ, дрони «намагалися атакувати» одне з найбільших підприємств військової мікроелектроніки РФ у Брянську. За даними видання SHOT, два безпілотника знищено на підльоті до підприємства.

Наголошується, що атака на АТ «Група Кремній ЕЛ», де працюють майже 2 тисячі осіб, велася сьогодні близько 2:30 ночі.

«Дрони летіли з різницею у 10 хвилин. Уламками збитих БПЛА трохи пошкодило покрівлю та паркан підприємства. Серйозних руйнувань немає, ніхто не постраждав», — йдеться у повідомленні.

Російські ЗМІ також повідомляють, що близько 5 години ранку пролунав вибух у Грозному.

За даними джерел видання Baza, причиною вибуху могла бути спроба атаки безпілотника на один з об'єктів на території полку поліції спеціального призначення імені Ахмата Кадирова.

Як пише видання, в грозненському аеропорту вночі запровадили план «Килим», який застосовується під час нальотів безпілотників.

Офіційної інформації наразі немає.

Нагадаємо, і авіабаза в Рязані, і оборонний завод у Брянську вже неодноразово зазнавали атак дронов.