Безпілотники атакували авіабазу, оборонний завод та полк поліції у різних регіонах Росії

Вночі та вранці 4 грудня дрони атакували у різних регіонах Росії авіабазу, оборонний завод та полк поліції спеціального призначення. Про це повідомляють росЗМІ.
У Рязанській області ціллю атаки дронів стала, ймовірно, авіабаза Дягілєво зі стратегічними бомбардувальниками. Місцеві жителі повідомили, що вночі в районі авіабази було чути вибухи.
Дягілєво є однією з ключових авіабаз стратегічної авіації РФ.
Губернатор Рязанської області Павло Малков повідомив: «Силами ППО Міноборони над територією Рязанської області збито 3 безпілотні літальні апарати. За попередньою інформацією, постраждалих та руйнувань немає».
Також, за повідомленнями російських ЗМІ, дрони «намагалися атакувати» одне з найбільших підприємств військової мікроелектроніки РФ у Брянську. За даними видання SHOT, два безпілотника знищено на підльоті до підприємства.
Наголошується, що атака на АТ «Група Кремній ЕЛ», де працюють майже 2 тисячі осіб, велася сьогодні близько 2:30 ночі.
«Дрони летіли з різницею у 10 хвилин. Уламками збитих БПЛА трохи пошкодило покрівлю та паркан підприємства. Серйозних руйнувань немає, ніхто не постраждав», — йдеться у повідомленні.
Російські ЗМІ також повідомляють, що близько 5 години ранку пролунав вибух у Грозному.
За даними джерел видання Baza, причиною вибуху могла бути спроба атаки безпілотника на один з об'єктів на території полку поліції спеціального призначення імені Ахмата Кадирова.
Як пише видання, в грозненському аеропорту вночі запровадили план «Килим», який застосовується під час нальотів безпілотників.
Офіційної інформації наразі немає.
Нагадаємо, і авіабаза в Рязані, і оборонний завод у Брянську вже неодноразово зазнавали атак дронов.