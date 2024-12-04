Рада безпеки ООН проведе засідання з нагоди депортації українських дітей окупантами

Пройде засідання Ради Безпеки ООН «Підтримка миру та безпеки України». Фото: скріншот

У середу, 4 грудня, відбудеться засідання Ради Безпеки ООН «Підтримання миру та безпеки України». Головна мета — привернути увагу до грубих порушень та військових злочинів проти дітей. Про це повідомив начальник ОП Андрій Єрмак.



Засідання відбудеться о 17:00 (за київським часом).



«Серед ключових питань засідання — оприлюднений звіт Гуманітарної дослідницької лабораторії Єльського університету «Російська систематична програма примусового усиновлення та опіки українських дітей», — зазначив він.



За словами Єрмака, Дарія Зарівна продемонструє масштаб злочинів, які Росія вчиняє щодо українських дітей, зокрема вбивства, каліцтва, незаконна депортація, примусове переміщення, перевиховання та мілітаризація українських дітей на ТОТ.



Можна буде переглянути пряму трансляцію за посиланням.



Раніше ми писали, що Україні вдалося повернути вісім дітей віком від 6 до 16 років із тимчасово окупованих територій Херсонської, Запорізької, Луганської, Донецької областей та Криму.