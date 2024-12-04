Двоє людей дістали поранень у Дружківці після скидання російських КАБів на місто

На Дружківку Донецької області російські військові скинули дві авіабомби у вівторок, 3 грудня. Фото: ДСНС

Увечері у вівторок, 3 грудня, російські військові вдарили по Дружківці Донецької області авіабомбами. Внаслідок атаки двоє місцевих жителів дістали поранень. Про це сьогодні повідомила поліція Донецької області.

«На Дружківку агресор скинув дві авіабомби УМПБ Д-30СН — травмовано двоє цивільних осіб, пошкоджено 2 підприємства, критична інфраструктура, цивільне авто», — йдеться в повідомленні.

За словами місцевих жителів, пошкоджено одне із транспортних підприємств міста.

У поліції також зазначили, що росіяни за добу вбили 4 жителів Донецької області, ще 11 дістали поранень, в тому числі немовля.

Також учора російські загарбники обстріляли місто Костянтинівку двома авіабомбами ФАБ-250 та артилерією – вбили мирного жителя, ще чотирьох поранили.

«Пошкоджено 22 багатоквартирні будинки, приватний будинок, 11 одиниць цивільного автотранспорту, навчальний заклад, гаражі, критична інфраструктура», — зазначили в поліції Донецької області.