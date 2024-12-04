У Краматорському районі спалахнула пожежа через російський обстріл

Пожежа у Краматорському районі. Фото: ДСНС

Російська армія атакувала Краматорський район на Донеччині. Внаслідок обстрілу спалахнула пожежа. Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.



«У селі Новоіверське Краматорського району рятувальники ліквідували пожежу в адміністративній будівлі місцевого підприємства, спричинену ворожим обстрілом», — йдеться у повідомленні.





У відомстві зазначили, що пожежникам знадобилося десять годин, щоб локалізувати та повністю ліквідувати пожежу, яка охопила покрівлю двоповерхової будівлі на площі 3000 кв. м.



Інформації про постраждалих та жертв немає.



Раніше ми писали, що 3 грудня російські окупанти завдали удару по підприємству в місті Дружківка Донецької області.