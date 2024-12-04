Трамп виключив членство України в НАТО зі свого «мирного плану» — Reuters

Дональд Трамп. Фото: Yahoo News

Пропозиції трьох ключових радників, зокрема спеціального представника Дональда Трампа по Росії та Україні, генерал-лейтенанта армії у відставці Кіта Келлога, мають спільні елементи, зокрема, зняття з порядку денного питання про членство України в НАТО. Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що радники Дональда Трампа публічно і приватно висувають пропозиції щодо припинення війни в Україні, які в найближчому майбутньому призведуть до відходу значної частини країни до Росії.

«Радники Трампа намагатимуться підштовхнути Москву та Київ до переговорів за допомогою "батога і пряника". Вони могли б зупинити військову допомогу Україні, якщо вона відмовиться від переговорів, але водночас збільшити підтримку, якщо Путін відмовиться співпрацювати», — зазначає агентство.

Трамп також може зіткнутися з небажанням Путіна брати участь у переговорах, кажуть аналітики та колишні американські чиновники. Володимир Путін хоче змусити українців відступити ще далі та отримати більше вигод від подальшого захоплення територій.

За повідомленням агентства, Юджин Румер, колишній провідний аналітик американської розвідки з питань Росії, який зараз працює в аналітичному центрі Фонду Карнегі за міжнародний мир, вважає, що «Путін, швидше за все, вичікуватиме, займе позицію і подивиться, на які поступки може піти Трамп, щоб заманити його за стіл переговорів, якщо вони взагалі будуть».

«Станом на минулий тиждень, Трамп ще не скликав центральну робочу групу для розробки мирного плану, повідомили чотири радники, які побажали залишитися анонімними. Зрештою, мирна угода, ймовірно, залежатиме від прямої особистої взаємодії між Трампом, Путіним та Зеленським, сказали радники», — резюмує агентство.

Раніше повідомлялося, що генсек НАТО Марк Рютте попередив Дональда Трампа, що США зіштовхнуться зі «страшною загрозою» з боку Китаю, Ірану та Північної Кореї, якщо Україна буде змушена піти на поступки, щоб припинити війну з Росією.