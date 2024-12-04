Російський корабель обстріляв німецький військовий вертоліт сигнальними ракетами — ЗМІ

Вертоліт бундесверу. Фото: dpa

У Балтійському морі російський корабель обстріляв німецький військовий гелікоптер сигнальними боєприпасами. Про це сьогодні пишуть німецькі ЗМІ.

Як повідомляє Deutsche Welle, вертоліт виконував розвідувальну місію.

Видання зазначає, що міністр закордонних справ ФРН Анналена Бербок згадала про інцидент у кулуарах зустрічі НАТО у Брюсселі.

Бербок не уточнила, яким був тип судна, з якого велася стрілянина, але газета Berliner Zeitung стверджує, що це був цивільний танкер.

Бербок зазначила, що у Балтійському морі завжди є кораблі, які перевозять із Росії вантажі, що підлягають санкціям Євросоюзу, і заявила, що Німеччина має посилити патрулювання в регіоні для захисту критичної інфраструктури від гібридних атак з боку Росії та її прихильників.

Як причину Бербок назвала гібридні атаки з боку Росії та її союзників. Інцидент з вертольотом – черговий епізод цього тривалого протистояння, пише DW.

Так, у листопаді було пошкоджено два оптоволоконні кабелі. Один із них пов'язував Німеччину та Фінляндію, другий — Швецію та Литву. Шведська влада підозрює, що в цьому замішане китайське судно «Yi Peng 3», яке проходило поряд під час пошкодження кабелів.