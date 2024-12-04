Головне за день: РФ готує новий наступ на Херсон. Мер Дніпрорудного помер у полоні

Політика



Голова Міністерства закордонних справ ФРН Анналена Бербок заявила , що для контролю за дотриманням припинення вогню Німеччина може запровадити свої миротворчі сили в Україну.



Видання BILD обговорило з двома німецькими експертами з безпеки щодо цієї ідеї. Передбачається, що у разі припинення вогню такий крок може запобігти поновленню війни.



США рекомендують Україні ухвалити рішення щодо подальшої мобілізації громадян для відображення російської агресії. У Білому домі вважають, що ці рішення складні, але заходи необхідні. Про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен.



Пропозиції трьох ключових радників, зокрема спеціального представника Дональда Трампа з Росії та України, генерал-лейтенанта армії у відставці Кіта Келлога, мають спільні елементи, зокрема, зняття з порядку денного питання про членство України в НАТО. Про це повідомляє Reuters.



Суспільство



У російському полоні помер мер тимчасово окупованого Дніпрорудного Василівського району Запорізької області Євген Матвєєв, якого війська РФ захопили в полон майже три роки тому.



В окупованій Горлівці Донецької області – критична ситуація з водопостачанням: вода або повністю відсутня, або подається у вкрай забрудненому стані.



У Донецьку окупаційна влада вирішила не встановлювати головну новорічну ялинку міста на площі Леніна. Це пов'язано із питанням «безпеки».



Чисельність населення України через війну значно скоротилася – з 42 мільйонів у 2022 році до 35,8 мільйона у 2024-му. Про це повідомив омбудсмен Дмитро Лубинець із посиланням на оцінку Інституту демографії та проблем якості життя Національної академії наук.



Бойові дії



Під час евакуації людей із селища Шевченка на Донеччині команда волонтерів зазнала атаки двох російських FPV-дронів. Дві жінки зазнали поранень. Одна людина загинула у селищі Котліне через атаку дрона. Російська авіація скинула авіабомби на Костянтинівку: поранено чотирьох людей. Двоє людей отримали поранення у Дружківці після скидання російських КАБів на місто.



Російські окупаційні війська, мабуть, готують наступ на Херсон. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін у коментарі британському виданню Financial Times. За даними видання, РФ планує посилити тиск на Україну до того, як Дональд Трамп повернеться до Білого дому. Тому російські військові готуються до потенційного наступу на Херсонщину через Дніпро.



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