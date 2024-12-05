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Українські війська провели вдалий контрштурм під Торецьком

05 грудня 2024, 11:22

Українські війська провели вдалий контрштурм під Торецьком

Ситуація у селищі Неліпівка. Фото: карта DeepState Ситуація у селищі Неліпівка. Фото: карта DeepState

ЗСУ провели вдалий контрштурм у селищі Неліпівка на Торецькому напрямку. Про це в ефірі телеканалу «Київ24» повідомила речниця оперативно-тактичного угруповання «Луганськ» Анастасія Бобовнікова.

За її словами, у цьому селищі на відміну від самого міста Торецьк є більше можливостей використовувати саме техніку.

«І тому провели такий вдалий штурм. Наші хлопці – великі молодці, бо їм протистоїть величезне угруповання військ РФ. Вони тримаються і не дають ворогу прориватися вже довгий час. І, як бачите, навіть можуть контратакувати та проводити свої штурмові дії», – розповіла речниця ОТУ «Луганськ».

Нагадаємо, що ЗСУ витіснили російську армію із села Новий Комар на Донеччині, окупанти зазнали великих втрат убитими.

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