Армія РФ у листопаді зазнала найбільших втрат: британська розвідка розповіла, з чим це пов'язано

Середньодобові втрати російських військ. Фото: Міністерство оборони Великої Британії

Середньодобові втрати російських військ – убитими та пораненими – у листопаді досягли нового місячного максимуму війни. Про це повідомили у Міністерстві оборони Великої Британії з посиланням на дані розвідки.



Згідно зі звітом Генерального штабу ЗСУ, середній щоденний рівень втрат армії РФ становив 1523 людини. Це третій місяць поспіль, коли росіяни зазнають нових високих середньодобових втрат. 28 листопада також зафіксували новий максимум у 2030 втрат за один день – вперше зареєстрували понад 2000.



Листопад також, ймовірно, став найдорожчим місяцем війни для Росії: за даними Генштабу ЗСУ, загалом 45 680 втрат. У жовтні зафіксували 41 980 втрат серед росіян. Листопад став п'ятим місяцем поспіль, коли окупанти зазнали збільшення щомісячних загальних втрат.



Високий рівень втрат, ймовірно, відображає вищий темп російських операцій та наступів. Росія намагається посилити тиск на українські лінії, оскільки прагне відтіснити ЗСУ на кількох фронтах, включаючи Курський, Куп'янський, Торецький, Покровський та Времівський напрямки. Рівень втрат ЗС РФ, ймовірно, продовжить у середньому перевищувати 1000 людей на день у грудні, попри початок зими.

Нагадаємо, що ССО зайшли на позиції росіян у Курській області, внаслідок чого ліквідовані 17 військових РФ, ще 12 – взяті в полон.