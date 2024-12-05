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Окупанти скинули вибухівку з дрону у Кураховому: «Білий янгол» доставив постраждалих до лікарні

05 грудня 2024, 15:20

Окупанти скинули вибухівку з дрону у Кураховому: «Білий янгол» доставив постраждалих до лікарні

«Білий янгол» доправив постраждалих до лікарні. Фото: скриншот «Білий янгол» доправив постраждалих до лікарні. Фото: скриншот

У Кураховому Донецької області поліцейський екіпаж «Білі янголи» врятував потерпілого подружжя, якого атакували російські окупанти. Зокрема, росіяни скинули вибухівку з БПЛА. Про це повідомляє поліція.

У відомстві уточнили, що росіяни без зупинки бомбардують місто та прицільно атакують цивільних. Поранених та загиблих витягують з-під вогню поліцейські. Медична евакуація відбувається під ударами керованих авіабомб та FPV-дронів.

Як зазначається, подружжя ледве врятувалося від обстрілу.

«Ми вийшли вигуляти собаку, над нами дрон летів. Одного разу скинув — мені й чоловікові по ногах. Ми в кущах присіли — він вдруге скинув. Чоловік мене прикрив собою», — розповідає дружина.

Правоохоронці доправили пару до лікарні.

Раніше ми писали, що поліцейський екіпаж «Білі янголи» вивезли двох дітей із прифронтового міста Курахове Донецької області. Населений пункт продовжує перебувати під постійними ударами авіаційних бомб та дронів.

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