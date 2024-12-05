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Росіяни примусово усиновили понад 300 українських дітей з окупованих Луганська та Донецька

05 грудня 2024, 15:59

Росіяни примусово усиновили понад 300 українських дітей з окупованих Луганська та Донецька

Росіяни примусово усиновили 314 українських дітей. Фото: скриншот Росіяни примусово усиновили 314 українських дітей. Фото: скриншот

Згідно з останнім звітом Гуманітарної дослідницької лабораторії Єльського університету, 314 українських дітей були примусово усиновлені російськими сім'ями з окупованих Донецька та Луганська. Про це повідомила на засіданні Ради Безпеки ООН радниця керівника Офісу Президента України, операційна директорка Bring Kids Back UA Дарія Зарівна.

Крім того, за її словами, щонайменше 67 з них були змушені прийняти російське громадянство.

Зарівна подякувала головуванню Сполучених Штатів за скликання цієї важливої дискусії, а також усім делегатам і доповідачам за їх виступи. Також вона заявила, що у РФ немає ні юридичного, ні морального права бути постійним членом Радбезу.

 «Вже два роки поспіль армія постійного члена Ради Безпеки — Росії — входить до переліку грубих порушників прав дітей. Це вперше в історії ООН. Замість того щоб боронити мир, Росія зраджує ті самі принципи, які вона присягалася захищати. Вона має залишатися в цьому «списку ганьби» наступного року й надалі, доки не припинить свої звірства проти українських дітей», — резюмувала українська чиновниця.

Раніше ми писали, що в результаті війни щотижня щонайменше 16 дітей гинуть або зазнають поранень. Крім цього, вони зіткнулися з тортурами, сексуальним насильством, руйнуванням сімейного життя, будинків, шкіл і безпеки.

Переможемо цензуру разом!

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