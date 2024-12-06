У Покровську сталася масштабна пожежа у двоповерховому будинку: рятувальники через загрозу обстрілу не змогли відразу загасити вогонь

Масштабна пожежа у двоповерховому будинку в Покровську. Фото: ДСНС

6 грудня о 01:57 до служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу у двоповерховому житловому будинку у місті Покровськ Донецької області. Про це повідомили у пресслужбі ДСНС у Донецькій області.



На місці рятувальники виявили, що вогонь повністю охопив будинок. За годину бійцям ДСНС вдалося локалізувати пожежу на площі 150 квадратних метрів. Проте через загрозу обстрілу місця пожежі рятувальники були змушені призупинити гасіння та повернутися до місця дислокації.



В результаті через деякий час бійцям ДСНС вдалося загасити пожежу. Постраждалих немає. Причини пожежі встановлюються фахівцями.

Нагадаємо, що в Краматорському районі через російський обстріл сталася масштабна пожежа на підприємстві.