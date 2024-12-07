Армія РФ просувається в районі Новотроїцького та Шевченка на Донбасі — DeepState

Російські війська наступають в районі п'яти населених пунктів Донецької області. Як повідомляє аналітичний проєкт DeepState, окупанти мають просування в районі Новотроїцького, Шевченка, Далекого, Новооленівки та в Торецьку.

Ситуація на фронті залишається напруженою, зазначають у Генштабі ЗСУ. Найактивніше, як і раніше, армія окупанта діє на Покровському та Курахівському напрямках.



Раніше повідомлялося, що війська РФ окупували селища Новопустинка та Старі Терни, села Іллінка та Новодмитрівка Донецької області. А ЗСУ відбили у військ Росії позиції на півдні Донецької області.