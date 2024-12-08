Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Мирноград

Зеленський заявив, що Росія втратила в Україні понад 198 тисяч убитими, а ЗСУ — 43 тисячі

08 грудня 2024, 13:38

Зеленський заявив, що Росія втратила в Україні понад 198 тисяч убитими, а ЗСУ — 43 тисячі

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія на війні в Україні втратила 750 тисяч осіб, з яких 198 тисяч убитими та понад 550 тисяч пораненими.

Втрати української сторони Зеленський оцінив у 43 тисячі загиблих та у 370 тисяч «випадків надання допомоги пораненим», зазначивши, що приблизно у половині випадків поранені після лікування знову повертаються на фронт.

За словами Зеленського, з вересня 2024 року Росія втрачає на полі бою людей у співвідношенні 5-6 проти 1 у ЗСУ.

З 24 лютого 2022 року Україна повернула з Росії 3935 полонених: 3767 солдатів та 168 цивільних. На окупованій території України є ще кілька мільйонів українських громадян, сказав Зеленський.

Раніше сьогодні обраний президентом США Дональд Трамп заявив, що на війні в Україні ЗСУ втратили 400 тисяч осіб, а ЗС РФ — 600 тисяч.

Читайте також:

«Новини Донбасу» у Telegram — лише найважливіше. Підписуйтесь!

ТЕГИ

Інше
Росія Війна Володимир Зеленський Україна втрати

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
14:57
Бійці ЗСУ зачистили один із кварталів у Часовому Ярі Донецької області
12:30
Росія не зважає на втрати заради мети захопити Покровськ — ISW
08:43
Двоє людей загинули на Донеччині через російські обстріли минулої доби
08:02
Армія РФ просунулась у Торецьку та ще поблизу п'яти населених пунктів Донецької області — DeepState
22:00
Головне за день: Рейди на Луганщині. «Чиновники ДНР» здали маріупольський завод на металобрухт
16:01
В Айдарі окупанти продовжують рейди — Луганська ОВА
11:57
«Чиновники ДНР» здали маріупольський завод на металобрухт — тепер мародерство розслідують у Москві
23:00
Головне за день: ЗСУ отримали нову ракету «Пекло». Росіяни вдарили по Запоріжжю та Кривому Розі
21:00
Маріуполь може залишитись без питної води, а в Луганську знову заговорили про інвесторів — дайджест із окупації ►
16:55
В окупованих Ровеньках дитячого тренера з футболу звинуватили у корупції
16:52
«Мера» окупованої Ясинуватої затримали за підозрою у хабарі на 10 мільйонів рублів
08:30
Жителі окупованого Донбасу привітали ЗСУ з Днем Збройних Сил України
08:10
У Керчі чути вибухи біля суднобудівного заводу: повідомляють про атаку морських дронів
23:28
Головне за день: ЗСУ звільнили село на Донеччині. Ситуація у Покровську
21:46
Кожен четвертий випускник військового училища в окупованому Донецьку загинув на війні проти України — ЗМІ
19:50
Екс-співробітниця маріупольського телеканалу стала пропагандисткою РФ — їй повідомили про підозру
16:55
Начальник Покровської МВА розповів, що буде з дітьми, яких батьки не вивозять із громади
16:23
«Зроблено в ДНР, Росія»: В Ізраїлі продають кондитерку з окупованого Донецька
23:00
Головне за день: РФ готує новий наступ на Херсон. Мер Дніпрорудного помер у полоні
17:36
Ймовірно, наступного тижня в Покровську закриється відділення «Укрпошти»
усі новини
15:56
Президент України заявив, що Росію можна зупинити лише силою
14:57
Бійці ЗСУ зачистили один із кварталів у Часовому Ярі Донецької області
13:38
Зеленський заявив, що Росія втратила в Україні понад 198 тисяч убитими, а ЗСУ — 43 тисячі
12:51
Трамп не хотів зустрічатися із Зеленським у Парижі, але його переконав Макрон — ЗМІ
12:30
Росія не зважає на втрати заради мети захопити Покровськ — ISW
11:42
Російські військові сім разів обстріляли населені пункти Донецької області за добу
10:56
Трамп заявив про готовність України до «угоди» з Росією та повідомив про втрати сторін
09:17
У Повітряних силах розповіли про атаку безпілотників на Україну
08:43
Двоє людей загинули на Донеччині через російські обстріли минулої доби
08:02
Армія РФ просунулась у Торецьку та ще поблизу п'яти населених пунктів Донецької області — DeepState
22:00
Головне за день: Рейди на Луганщині. «Чиновники ДНР» здали маріупольський завод на металобрухт
20:19
Зустріч Зеленського, Трампа та Макрона відбулася у Парижі
17:03
Води та тепла немає, щоб зігрітися, люди сплять із собаками: реалії прифронтової Донеччини ►
16:38
Війна в Україні триватиме у 2025 році — прогноз агентства Fitch Ratings
16:01
В Айдарі окупанти продовжують рейди — Луганська ОВА
15:00
Останнім часом Україні відомо більше фактів про розстріли захисників росіянами — Лубінець
13:38
Розміщення «Орешника» в Білорусі кардинально не змінює ситуацію — ISW
13:03
Російські дрони атакують жителів Покровська — наслідки обстрілів Донеччини
11:57
«Чиновники ДНР» здали маріупольський завод на металобрухт — тепер мародерство розслідують у Москві
11:12
Обстріл Запоріжжя: що відомо про наслідки
усі новини
ВІДЕО
Трамп, Макрон та Зеленський у Парижі. Фото: пресслужба президента України Зустріч Зеленського, Трампа та Макрона відбулася у Парижі
07 грудня, 20:19
Води та тепла немає, щоб зігрітися, люди сплять із собаками: реалії прифронтової Донеччини ► Води та тепла немає, щоб зігрітися, люди сплять із собаками: реалії прифронтової Донеччини ►
07 грудня, 17:03
Я не знаю, як люди тут виживатимуть, — волонтер про ситуацію в Покровську ► Я не знаю, як люди тут виживатимуть, — волонтер про ситуацію в Покровську ►
06 грудня, 22:25
Маріуполь може залишитись без питної води, а в Луганську знову заговорили про інвесторів — дайджест із окупації ► Маріуполь може залишитись без питної води, а в Луганську знову заговорили про інвесторів — дайджест із окупації ►
06 грудня, 21:00
Удар безпілотника по позиції росіян на Лимано-Куп'янському напрямку. Фото: кадр із відео Нацгвардійці перехопили відеосигнал російського дрону та знищили позицію окупантів на Лимано-Куп'янському напрямку
06 грудня, 17:19
Володимир Путін та Олександр Лукашенко. Фото: Вікіпедія Росія та Білорусь підписали договір про захист територіальної цілісності РФ
06 грудня, 17:15
Ця версія сайту створена за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

«Новини Донбасу» © 2024 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».
Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір