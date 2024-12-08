Зеленський заявив, що Росія втратила в Україні понад 198 тисяч убитими, а ЗСУ — 43 тисячі

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія на війні в Україні втратила 750 тисяч осіб, з яких 198 тисяч убитими та понад 550 тисяч пораненими.

Втрати української сторони Зеленський оцінив у 43 тисячі загиблих та у 370 тисяч «випадків надання допомоги пораненим», зазначивши, що приблизно у половині випадків поранені після лікування знову повертаються на фронт.

За словами Зеленського, з вересня 2024 року Росія втрачає на полі бою людей у співвідношенні 5-6 проти 1 у ЗСУ.

З 24 лютого 2022 року Україна повернула з Росії 3935 полонених: 3767 солдатів та 168 цивільних. На окупованій території України є ще кілька мільйонів українських громадян, сказав Зеленський.

Раніше сьогодні обраний президентом США Дональд Трамп заявив, що на війні в Україні ЗСУ втратили 400 тисяч осіб, а ЗС РФ — 600 тисяч.