Президент України заявив, що Росію можна зупинити лише силою

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Офіс президента

Для закінчення війни в Україні потрібні гарантії надійного миру без заплющування очей на окупацію. Росію можна зупинити лише силою. Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

Глава держави наголосив, що війну не можна закінчити «просто папірцем та кількома підписами, а припинений вогонь без гарантій може бути розпалений знову будь-якої миті, як Путін це вже робив».

«Щоб гарантувати, що втрат українців та українок більше не буде, потрібно гарантувати надійність миру та не заплющувати очі на окупацію», — заявив президент.

Зеленський вважає, що главу Кремля Володимира Путіна можна зупинити лише силою лідерів, які можуть стати лідерами світу.

«Розраховуємо на Америку та весь світ для зупинення Путіна. Єдине, чого він боїться, — це Америка та єдність світу», – зазначив він.

За словами Зеленського, саме про мир завдяки силі, крокам та гарантіям говорять з усіма партнерами України.

Нагадаємо, після зустрічі із Зеленським у Парижі раніше обраний на пост президента США Дональд Трамп закликав до «негайного припинення вогню» в Україні та закликав сторони до початку переговорів на своїй онлайн-платформі Truth Social. За словами Трампа, президент України Володимир Зеленський готовий укласти «угоду» з Росією, щоб «покласти край божевіллю».