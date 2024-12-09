Скільки жителів залишається у Часовоярській громаді: відповідь начальника МВА

У місті Часів Яр продовжується евакуація. Фото: скриншот з відео

В Часовоярській громаді Донецької області залишається майже 300 жителів, евакуація продовжується. Про це розповів начальник Часовоярської міської військової адміністрації Сергій Чаус в ефірі «Еспресо».



«В громаді складно, обстріли не припиняються, ворог гатить по місту, нищить все, що залишилося, намагаючись зрівняти місто з землею. В громаді залишаються трохи менше ніж 300 осіб, евакуація триває, з кожним днем ситуація стає складнішою, наразі в місто (Часів Яр) заїхати важко та небезпечно, бо дрони обстрілюють всю техніку, яка їде містом», — розповів Чаус.



За його словами, у Часовому Яру продовжуються вуличні бої.



Раніше ми писали, що українські військові зачистили один квартал міста Часів Яр Донецької області. Ситуація на цьому напрямі залишається складною.