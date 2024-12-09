Незаконне збагачення на 72 мільйони гривень: ексглаву Донецької ОВА Павла Кириленка судитимуть

Ексглава Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко. Фото: ДОВА

НАБУ та САП завершили розслідування за підозрою керівника Антимонопольного комітету України у незаконному збагаченні на 72,1 мільйона гривень та декларуванні недостовірної інформації. Про це повідомили у пресслужбі Національного антикорупційного бюро України.



Йдеться про Павла Кириленка. Як встановило слідство, у 2020-2023 роках підозрюваний, обіймаючи посаду керівника ОВА, придбав 21 об'єкт нерухомості та люксовий автомобіль, зареєструвавши майно на родичів своєї дружини.



Йдеться про таке майно:

сім квартир у Києві та Ужгороді загальною площею 688,5 квадратних метрів;

будинок під Києвом площею понад 220 квадратних метрів та дві земельні ділянки;

два гаражні бокси;

шість місць для паркування;

три нежитлові приміщення загальною площею понад 190 квадратних метрів;

автомобіль BMW Х3.

Водночас різниця між вартістю цього майна та наявними коштами – дохід, заощадження – чиновника та його дружини становила 72,1 мільйона гривень.



Крім того, глава АМКУ не вказав придбане майно у деклараціях за 2020, 2021, 2022 та 2023 роки.

Нагадаємо, що 28 серпня Вищий антикорупційний суд обрав Кириленку запобіжний захід у вигляді внесення застави у розмірі 30 мільйонів 280 тисяч гривень.



Вже наступного дня за нього внесли необхідну заставу.