Незаконне збагачення на 72 мільйони гривень: ексглаву Донецької ОВА Павла Кириленка судитимуть

НАБУ та САП завершили розслідування за підозрою керівника Антимонопольного комітету України у незаконному збагаченні на 72,1 мільйона гривень та декларуванні недостовірної інформації. Про це повідомили у пресслужбі Національного антикорупційного бюро України.
Йдеться про Павла Кириленка. Як встановило слідство, у 2020-2023 роках підозрюваний, обіймаючи посаду керівника ОВА, придбав 21 об'єкт нерухомості та люксовий автомобіль, зареєструвавши майно на родичів своєї дружини.
Йдеться про таке майно:
Водночас різниця між вартістю цього майна та наявними коштами – дохід, заощадження – чиновника та його дружини становила 72,1 мільйона гривень.
Крім того, глава АМКУ не вказав придбане майно у деклараціях за 2020, 2021, 2022 та 2023 роки.
Нагадаємо, що 28 серпня Вищий антикорупційний суд обрав Кириленку запобіжний захід у вигляді внесення застави у розмірі 30 мільйонів 280 тисяч гривень.
Вже наступного дня за нього внесли необхідну заставу.