«Бункер во який, окопи метра три глибиною»: на Донеччині окупанти показали добре облаштовані позиції ЗСУ та поскаржилися на свої

Захоплені позиції ЗСУ поблизу Великої Новосілки. Фото: кадр із відео

Російські військові захопили добре облаштовані українські укріплення у районі селища Велика Новосілка Донецької області. Про це повідомили у Телеграм-каналі Russia no context.



Окупанти із застосуванням великої кількості нецензурної лексики описали укріплення ЗСУ як добре облаштовані на відміну від російських.



«Ніх*я вони тут живуть. Бункер во який. Ох*їти. Окопи метри три глибиною. Жратви тут с*ка всякої різної. А ми там бл*ть сидимо нах*й у туринточках під землею. А тут – ніх*я народ живе. Ми тут бл*ть банку тушонки на добу, а вони тут ананаси х*ярять», – заявили військові РФ.



У Russia no context зазначили, що «це приклад для тих, хто сподівається на укріплення - як на єдине вирішення всіх проблем на фронті».



«Якими хорошими не були б лінії оборони — закидаючи «м'ясом», противнику все одно іноді вдається їх прорвати. Тому доводиться залишати навіть такі добре підготовлені позиції», – додали у Телеграм-каналі.



Судячи з відео, йдеться про захисні бункери, передані українським військовим проєктом «Сталевий фронт». Ці сталеві споруди, заглиблені до п'яти метрів, маскують для злиття з ландшафтом, захищають від дронів та артилерійських обстрілів.

Нагадаємо, що офіцер ЗСУ повідомив про окупацію селища Шевченко під містом Покровськ на Донеччині.