РФ атакувала населені пункти Донеччини 9 разів: Філашкін показав наслідки

Росіяни атакували Донеччину. Фото: Вадим Філашкін

Окупаційні війська РФ минулої доби, 9 грудня, вдарили по населених пунктах Донецької області. Внаслідок атак пошкоджено житлові будинки. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.



«Усього за добу росіяни 9 разів обстріляли населені пункти Донеччини», — зазначив він.



За інформацією Філашкіна, росіяни атакували три райони:





Покровський район. Пошкоджено численні багатоповерхівки і приватні будинки у Кураховому і прилеглих селах. У Мирнограді пошкоджено будинок. У Покровську пошкоджено 7 будинків і газогін.





Краматорський район. У Лимані зруйновано будинок, ще 3 пошкоджено. У Миколаївці 1 людина загинула і 2 поранені, пошкоджено інфраструктурний об'єкт. Обстріляна Кіндратівка Дружківської громади. У Костянтинівці 2 людини поранено, пошкоджено 4 приватні будинки, багатоповерхівку, 2 адмінбудівлі, 2 крамниці, 2 нежитлові приміщення і 2 інфраструктурні об'єкти. У Старій Миколаївці Іллінівської громади 1 людина загинула і 2 поранені.



Бахмутський район. У Часовоярській громаді пошкоджені 10 приватних будинків, 2 багатоповерхівки і 2 промислові будівлі. У Сіверську зруйновано багатоповерхівку і адмінбудівлю.



Раніше ми писали, що російська армія за 9 грудня тричі атакувала Покровськ Донецької області. Внаслідок атак пошкоджено житлові будинки та газові труби, без газу залишилися 30 абонентів.