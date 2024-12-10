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РФ атакувала населені пункти Донеччини 9 разів: Філашкін показав наслідки

10 грудня 2024, 10:49

РФ атакувала населені пункти Донеччини 9 разів: Філашкін показав наслідки

Росіяни атакували Донеччину. Фото: Вадим Філашкін Росіяни атакували Донеччину. Фото: Вадим Філашкін

Окупаційні війська РФ минулої доби, 9 грудня, вдарили по населених пунктах Донецької області. Внаслідок атак пошкоджено житлові будинки. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

«Усього за добу росіяни 9 разів обстріляли населені пункти Донеччини», — зазначив він.

За інформацією Філашкіна, росіяни атакували три райони:



Покровський район. Пошкоджено численні багатоповерхівки і приватні будинки у Кураховому і прилеглих селах. У Мирнограді пошкоджено будинок. У Покровську пошкоджено 7 будинків і газогін.



Краматорський район. У Лимані зруйновано будинок, ще 3 пошкоджено. У Миколаївці 1 людина загинула і 2 поранені, пошкоджено інфраструктурний об'єкт. Обстріляна Кіндратівка Дружківської громади. У Костянтинівці 2 людини поранено, пошкоджено 4 приватні будинки, багатоповерхівку, 2 адмінбудівлі, 2 крамниці, 2 нежитлові приміщення і 2 інфраструктурні об'єкти. У Старій Миколаївці Іллінівської громади 1 людина загинула і 2 поранені.

Бахмутський район. У Часовоярській громаді пошкоджені 10 приватних будинків, 2 багатоповерхівки і 2 промислові будівлі. У Сіверську зруйновано багатоповерхівку і адмінбудівлю.

Раніше ми писали, що російська армія за 9 грудня тричі атакувала Покровськ Донецької області. Внаслідок атак пошкоджено житлові будинки та газові труби, без газу залишилися 30 абонентів.

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Вадим Філашкін
Місця
Донецька область
Події
Війна

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