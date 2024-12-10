Майже стертий з лиця землі через російські удари: Сили оборони показали кадри зруйнованого Торецька

Місто Торецьк. Фото: скриншот з відео

Торецьк є однією з головних цілей російської армії. Прифронтове місто майже стерте з лиця землі внаслідок ударів керованими авіаційними бомбами та артилерією. Про це повідомили у пресслужбі оперативно-стратегічного угрупування військ (ОСУВ) «Хортиця».



Станом на грудень 2024 року в Торецьку залишається близько 1500 мешканців, багато хто відмовляється виїжджати з міста.



«На 2014 рік у Торецьку жили своє повноцінне життя близько 70 тисяч людей… А от вже на грудень 2024-го — близько півтори тисячі місцевих відмовляються виїжджати з, колись славетного, міста. Така нині чисельність населення у Торецьку. Від якого вже майже нічого не лишилося після приходу «визволителів», — зазначили у бригаді.



На оприлюднених кадрах можна побачити повністю знищене місто.



Раніше ми писали, що російські окупанти намагаються «м'ясом» тиснути на ЗСУ у місті Торецьк Донецької області.