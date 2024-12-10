Росія зібрала 150 тисяч військових для наступу на трьох напрямках у Донецькій області – ЗСУ

Речник ОСУВ «Хортиця» Назар Волошин. Фото: особиста сторінка Волошина у Фейсбук

Сили та засоби трьох російських угруповань військ – «Центр», «Південь» та «Схід» – беруть участь у наступальних діях на Покровському, Курахівському та Времівському напрямах. Про це в ефірі національного телемарафону повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця» Назар Волошин.



За його словами, це загалом близько 150 тисяч людей особового складу.



«Зокрема, на Покровському напрямку – десь понад 70 тисяч, на Курахівському – близько 35-36 тисяч та на Времівському – понад 40 тисяч людей російська армія намагається залучити для проведення бойових дій», – розповів Волошин.

Нагадаємо, що ЗСУ відбили наступ російських військ та підірвали міст під містом Покровськ Донецької області.