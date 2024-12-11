Росіяни за добу поранили одну людину у Костянтинівці

Росіяни атакували Донеччину. Фото: Вадим Філашкін

Російська армія минулої доби, 10 грудня, атакувала Костянтинівку Донецької області. Внаслідок удару одна людина отримала поранення. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.



«За 10 грудня росіяни поранили 1 жителя Донецької області — у Костянтинівці», — зазначив він.



З початку повномасштабної війни на Донеччині загинули 2896 осіб, отримали поранення — 6507. Загальна кількість жертв росіян на Донеччині подано без урахування Маріуполя та Волновахи.

Раніше ми писали, що в результаті удару по приватній клініці загинуло 4 особи, 21 травмовано, серед них одна дитина. Один постраждалий помер у лікарні. Підрозділи ДСНС врятували 4 особи.