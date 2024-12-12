На Покровському напрямі у грудні армія РФ втрачає щодоби близько 400 осіб

Сирський розповів про ситуацію на Покровському напрямі. Фото: телеграм Олександра Сирського

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський повідомив, що російська армія у грудні щодоби втрачає близько 400 осіб убитими та пораненими. Про це він написав у своєму телеграм.



«Втрати російських окупантів на Покровському напрямку стабільно високі, особливо у живій силі. Так, у грудні противник в середньому за добу втрачає тут близько 400 осіб вбитими та пораненими», — зазначив він.



За словами Сирського, Покровський напрямок вже кілька місяців залишається одним з найскладніших у контексті протистояння з російськими окупантами. Сили оборони готуються до всіх можливих варіантів подальших дій росіян.



Раніше ми писали, що війська РФ окупували село Зоря Донецької області.