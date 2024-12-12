На Покровському напрямі у грудні армія РФ втрачає щодоби близько 400 осіб

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський повідомив, що російська армія у грудні щодоби втрачає близько 400 осіб убитими та пораненими. Про це він написав у своєму телеграм.
«Втрати російських окупантів на Покровському напрямку стабільно високі, особливо у живій силі. Так, у грудні противник в середньому за добу втрачає тут близько 400 осіб вбитими та пораненими», — зазначив він.
За словами Сирського, Покровський напрямок вже кілька місяців залишається одним з найскладніших у контексті протистояння з російськими окупантами. Сили оборони готуються до всіх можливих варіантів подальших дій росіян.
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