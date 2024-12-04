Перший евакуаційний поїзд із мешканцями Донеччини вирушив до Івано-Франківської області

Триває обов'язкова евакуація мешканців Донецької області. Наразі людей вивозять для подальшого розселення до Івано-Франківської області.

3 грудня 26 донеччан-мешканців Комарської, Курахівської, Торецької, Краматорської та Покровської громад було евакуйовано на Прикарпаття.

У евакуації бере участь ціла низка структур та установ: Донецька облдержадміністрація, Офіс президента України, Мінреінтеграції, Івано-Франківська облдержадміністрація, «Укрзалізниця», благодійний фонд «Ангели Спасіння», громадські організації «КГЦ» та «Плурітон».

Також у процесі евакуації беруть участь військові адміністрації населених пунктів та 22 гуманітарні/благодійні організації.

На транзитному пункті міжнародні організації реєструють людей на отримання одноразової грошової допомоги у розмірі 10,8 тисячі гривень на одну особу.



Після прибуття до Івано-Франківської області всіх донеччан безплатно розмістять у місцях тимчасового поселення комунальної форми власності. Людям обіцяють соціальний супровід та медичну допомогу.



У Донецькій обласній військовій адміністрації нагадують: щоб врятувати свою сім'ю від постійних обстрілів та безплатно виїхати в безпечний регіон необхідно:

залишити заявку за телефонами 0-800-500-121, +380730500121 (Viber, Whatsapp, Telegram, Signal);

дістатися до місця збору у вашому населеному пункті, звідки буде безплатне підвезення до евакуаційного поїзда;

оселитися — це безплатно.

Для евакуації тяжко хворих та осіб з інвалідністю просимо дзвонити за телефоном: 0800332614.