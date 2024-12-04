Перший евакуаційний поїзд із мешканцями Донеччини вирушив до Івано-Франківської області

Триває обов'язкова евакуація мешканців Донецької області. Наразі людей вивозять для подальшого розселення до Івано-Франківської області.
3 грудня 26 донеччан-мешканців Комарської, Курахівської, Торецької, Краматорської та Покровської громад було евакуйовано на Прикарпаття.
У евакуації бере участь ціла низка структур та установ: Донецька облдержадміністрація, Офіс президента України, Мінреінтеграції, Івано-Франківська облдержадміністрація, «Укрзалізниця», благодійний фонд «Ангели Спасіння», громадські організації «КГЦ» та «Плурітон».
Також у процесі евакуації беруть участь військові адміністрації населених пунктів та 22 гуманітарні/благодійні організації.
На транзитному пункті міжнародні організації реєструють людей на отримання одноразової грошової допомоги у розмірі 10,8 тисячі гривень на одну особу.
Після прибуття до Івано-Франківської області всіх донеччан безплатно розмістять у місцях тимчасового поселення комунальної форми власності. Людям обіцяють соціальний супровід та медичну допомогу.
У Донецькій обласній військовій адміністрації нагадують: щоб врятувати свою сім'ю від постійних обстрілів та безплатно виїхати в безпечний регіон необхідно:
залишити заявку за телефонами 0-800-500-121, +380730500121 (Viber, Whatsapp, Telegram, Signal);
дістатися до місця збору у вашому населеному пункті, звідки буде безплатне підвезення до евакуаційного поїзда;
оселитися — це безплатно.
Для евакуації тяжко хворих та осіб з інвалідністю просимо дзвонити за телефоном: 0800332614.