У Харкові завершили будівництво першої підземної школи

У Харкові завершено будівництво першої підземної школи

У Харкові завершено будівництво першої підземної школи. Про це у соцмережі X свій перший пост написав мер міста Ігор Терехов.



«Наразі ми допрацьовуємо останні штрихи перед початком занять. Приміщення побудовано за найвищими стандартами безпеки, має 20 класних кімнат та може вмістити 900 учнів у дві зміни. Набір учнів на наступний навчальний рік майже завершено. Вже цьогоріч за парти сядуть 600 дітей», - додав Терехов.

Будівництво першої підземної школи завершено. Наразі ми допрацьовуємо останні штрихи перед початком зайнять.



Приміщення побудоване за найвищими стандартами безпеки, має 20 класних кімнат та розраховане на прийом 900 учнів у дві зміни.



Набір учнів на наступний навчальний рік ... pic.twitter.com - Ihor Terekhov (@mayorterekhov) April 2, 2024



На цьому місцева влада не планує зупинятися, а продовжить будівництво подібних шкіл в інших районах міста, щоб забезпечити всім дітям рівний доступ до безпечної освіти.



Нагадаємо, у неділю ввечері, 31 березня, ЗС РФ завдали удару по центральній частині Харкова.