Відомо, коли закінчиться будівництво підземної лікарні у Покровську

Незабаром у Покровську з'явився лікарня під землею. Фото: Покровська ОВА

На початку 2025 року в Покровську закінчиться будівництво нової медичної установи у підвалі клінічної лікарні. Про це повідомили у пресслужбі Покровської міської військової адміністрації.



«Вже тривають підготовчі роботи. Треба переробити всі комунікації, які монтувались ще за часів будівництва медзакладу. Буде 2 операційні: одна – загальна, друга – травматологічна з С-аркою. Її встановимо вже після завершення оздоблювальних робіт. Якщо все триватиме за планом, на початку 2025 лікарня під лікарнею зможе запрацювати», — розповіла заступниця начальника Покровської МВА Маргарита Ідрісова.





У відомстві розповіли, що з’явиться сучасне відділення рентгенодіагностики. Усі стіни та стеля вже вкриті баритом, який захищає від випромінювання. Через значну крихкість змінюють у приміщенні і підлогу, яка теж матиме захист від променів.

У відділенні хірургії вже зробили ремонт двох перев'язувальних. Одна з них повністю готова до роботи, в другій залишилося встановити медичну лампу, хірургічний стіл та поставити нові меблі.



Раніше ми писали, що у лікарні під землею медики планують розмістити дві операційні, палати реанімації, інтенсивну терапію, рентген, КТ та інше діагностичне обладнання.