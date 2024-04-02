В Харькове завершили строительство первой подземной школы

В Харькове завершено строительство первой подземной школы. Об этом в соцсети X свой первый пост написал мэр города Игорь Терехов.
«Пока мы дорабатываем последние штрихи перед началом занятий. Помещение построено по высоким стандартам безопасности, имеет 20 классных комнат и рассчитано на прием 900 учеников в две смены. Набор учащихся на следующий учебный год почти завершен. Уже в этом году за парты сядут 600 детей», — добавил он.
Будівництво першої підземної школи завершено. Наразі ми допрацьовуємо останні штрихи перед початком занять.— Ihor Terekhov (@mayorterekhov) April 2, 2024
Приміщення побудовано за найвищими стандартами безпеки, має 20 класних кімнат та розраховане на прийом 900 учнів у дві зміни.
Набір учнів на наступний навчальний рік… pic.twitter.com/9uY7bde25Z
На этом местные власти не планируют останавливаться, а продолжат строительство подобных школ в других районах города, чтобы обеспечить всем детям равный доступ к качественному и безопасному образованию.
Напомним, в воскресенье вечером 31 марта, ВС РФ нанесли удар по центральной части Харькова.