В Харькове завершили строительство первой подземной школы

В Харькове завершено строительство первой подземной школы

В Харькове завершено строительство первой подземной школы. Об этом в соцсети X свой первый пост написал мэр города Игорь Терехов.



«Пока мы дорабатываем последние штрихи перед началом занятий. Помещение построено по высоким стандартам безопасности, имеет 20 классных комнат и рассчитано на прием 900 учеников в две смены. Набор учащихся на следующий учебный год почти завершен. Уже в этом году за парты сядут 600 детей», — добавил он.

Будівництво першої підземної школи завершено. Наразі ми допрацьовуємо останні штрихи перед початком занять.



Приміщення побудовано за найвищими стандартами безпеки, має 20 класних кімнат та розраховане на прийом 900 учнів у дві зміни.



Набір учнів на наступний навчальний рік… pic.twitter.com/9uY7bde25Z — Ihor Terekhov (@mayorterekhov) April 2, 2024



На этом местные власти не планируют останавливаться, а продолжат строительство подобных школ в других районах города, чтобы обеспечить всем детям равный доступ к качественному и безопасному образованию.



Напомним, в воскресенье вечером 31 марта, ВС РФ нанесли удар по центральной части Харькова.