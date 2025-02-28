Росія через невдачі під Покровськом посилює тиск на Новопавлівському напрямку – ЗСУ

Ситуація на Новопавлівському напрямку. Фото: карта DeepState

На Новопавлівському напрямку ситуація дуже складна. Про це в ефірі «Суспільне. Студія» повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця» Віктор Трегубов.



За його словами, не просто так на цьому напрямку побував головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.



«Він один з найінтенсивніших у нашій зоні відповідальності й на війні, як такій. Він поступається в цьому плані Покровському напрямку. Але якщо ми можемо говорити, що на Покровському напрямку, попри великі зусилля, які вклали росіяни, вони зазнали великих втрат і навіть почали трохи відкочуватися, тому що українці ведуть ефективну оборону, то на Новопавлівському напрямку росіяни намагаються активно тиснути», – сказав Трегубов.



Спікер ОСУВ «Хортиця» зазначив, що на відміну від Покровського напрямку на Новопавлівській ділянці фронту російські війська через ландшафт можуть атакувати бронетехнікою.



«Активніше застосовують бронетехніку, попри втрати. І ситуація там взагалі трохи важча, у тому числі за рахунок того, що там у них зосереджена досить велика кількість сил. В українців там немає Покровська, на який можна було б «спертися» як на таку велику базу. І там усе більш розосереджено. Там йде дуже активна боротьба дронів з обох боків, здебільшого на оптоволокні, тому про РЕБ ми там уже не так говоримо. Росіяни намагаються, якщо їм не сильно вдається на Покровському напрямку, зусилля зосередити на Новопавлівському», – додав він.

Нагадаємо, що українські десантники відбили штурм військ РФ під Покровськом, ЗСУ знищили бронетехніку з потужною РЕБ.