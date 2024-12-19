Вибух у районі Північного флоту РФ: що могло стати мішенню

У районі військово-морської бази Північного флоту РФ (район Мурманська та Північноморська) пролунав вибух.



Як зазначив голова Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко, ця база забезпечує Росії можливість контролювати арктичні морські шляхи та доступ до Північного Льодовитого океану.



«Вона підтримує як надводні кораблі, і атомні підводні човни. У Мурманську розташовані командні центри, склади боєприпасів, ремонтні доки та пункти управління флотом. Там також відбувається тестування, зокрема, ракет "Циркон"», — розповів Коваленко.



Він зазначив, що пряма відстань від Мурманська до України становить приблизно 2 тисячі кілометрів.



Кораблі Північного флоту є носіями ракет «Калібр», які Росія запускає по території України.



Північний флот РФ також виконує завдання щодо розвідки та протидії силам НАТО з прицілом на Арктику, резюмував Коваленко.



Норвезьке видання The Barents Observer, що геолокувало місце фільмування вибуху, пише, що за 13 км знаходиться військовий аеродром «Сєвероморськ-1», де базуються винищувачі, бомбардувальники та ескадрильї вертольотів Ка-27. На відстані 11 км знаходиться відкритий склад зброї, а на північний захід від «Сєвероморська-1» розташовано кілька установок із мобільними зенітними ракетами та антенами для радіоелектронної боротьби.