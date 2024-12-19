На ремонт лікарень Краматорська та Слов'янська виділять зекономлені 15 мільйонів гривень

На Донеччині у деяких громад, де зараз тривають бойові дії, залишилися невитрачені бюджетні гроші. За даними обласної військової адміністрації «через неможливість реалізації інших проєктів і заходів на територіях активних бойових дій», вивільнилося 15,6 мільйона гривень.
Міжвідомча комісія вирішила розподілити зекономлені гроші між проєктами з реконструкції та капітального ремонту закладів охорони здоров'я Краматорської та Слов'янської громад.
Як повідомлялося, витрати на оборону України у 2025 році становитимуть не менше 2,23 трлн грн.
За перший тиждень грудня 18 громад Донеччини провели та запланували 50 закупівель на загальну суму 58,9 мільйонів гривень.