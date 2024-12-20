Окупанти просуваються на Янтарне Курахівським напрямком

ЗС РФ просуваються на Янтарне на Курахівському напрямку. Фото: скрін карти DeepState

Окупаційні війська просуваються на село Янтарне Курахівським напрямком. Про це написав український телеграм-канал «Скадовський Захисник».



Наголошується, що ситуація на цій ділянці фронту складається критична. Раніше повідомлялося, що російські загарбники окупували село Константинопольське, розташоване на південь від Курахового на Донеччині.



Варто додати, що між селищами Константинопольське та Янтарне на мапі менше ніж чотири кілометри, які можна подолати за 7 хвилин, пересуваючись транспортом.



Тим часом у Генштабі ЗСУ також підтвердили складну ситуацію на фронті.



«Противник, використовуючи свою перевагу в живій силі та техніці, й надалі атакує наші позиції. На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 18 російських атак. Найактивніше окупанти намагалися просунутися вперед в районах Сонцівки, Старих Тернів, Андріївки, Курахового та Дачного», - заявили в Генеральному штабі.

Нагадаємо, Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський ухвалив рішення вивести Сили оборони з «Успенівського мішка».