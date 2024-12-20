На Донеччині сапери потрапили під російський обстріл

На Донеччині сапери ДСНС 20 грудня потрапили під російський обстріл. Фото: ДСНС

Піротехніки ДСНС у п'ятницю, 20 грудня, у Покровському районі Донецької області потрапили під російський обстріл. Внаслідок атаки пошкоджено піротехнічний автомобіль. Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.



«Під час обстеження території піротехнічним розрахунком поблизу села Гришине Покровського району відбувся ворожий обстріл місця проведення робіт з розмінування. Осколками пошкоджено піротехнічний автомобіль Ford Ranger», — йдеться в повідомленні.





Зазначимо, що особовий склад не постраждав.



Наразі особовий склад та техніка знаходиться на безпечній відстані.



Раніше ми писали, що російський бронетранспортер з десантом наїхав на протитанкову міну, живих нікого не залишилося.