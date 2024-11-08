«Товар» майже на 2,5 мільйона гривень: у Краматорську жінка організувала «бізнес» із продажу наркотиків

Затримана жінка, яка організувала «бізнес» із продажу наркотиків. Фото: Донецька обласна прокуратура

Правоохоронці повідомили жінці про підозру у незаконному придбанні, зберіганні, перевезенні та збуті наркотичних засобів в особливо великих розмірах (ч. 2, 3 ст. 307 КК України). Про це повідомили у пресслужбі Донецької обласної прокуратури.



За даними слідства, у листопаді 2023 року мешканка міста Краматорськ Донецької області організувала підпільний бізнес із продажу метадону. Оптові партії наркотиків жінка замовляла через інтернет. Забравши посилки з поштових відділень, вона перевозила їх у свою квартиру, де подрібнювала на дози та розфасовувала у zip-пакети.



Зв'язок із виключно перевіреними клієнтами вона підтримувала телефоном. Отримавши замовлення, вона робила на території міста «закладки», ховаючи наркотики у пачки з-під цигарок та кришки від пластикових пляшок. Дані про місцезнаходження схованок покупці отримували після перерахування грошей на її банківський рахунок. Зокрема, за 52 пакунки з «товаром» жінка отримала від покупця 28 700 грн.



5 листопада під час санкціонованого обшуку в будинку підозрюваної силовики виявили 15 пакетів із метадоном, які вона зберігала для подальшого продажу. Вартість наркотиків за цінами «чорного ринку» орієнтовно становить 2,4 мільйона гривень. Також вилучили електронні ваги, телефони та банківські картки.



Жінці обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Максимальне покарання – 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, що в Україні СБУ та поліція затримали керівництво міжнародного наркосиндикату, який торгував наркотиками у різних країнах світу.