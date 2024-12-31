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Володимир та Олена Зеленські привітали українців із наступаючим Новим Роком

31 грудня 2024, 19:47

Володимир та Олена Зеленські привітали українців із наступаючим Новим Роком

Володимир та Олена Зеленські привітали українців із наступаючим Новим Роком

Президент України Володимир Зеленський і перша леді Олена Зеленська привітали українців з Новим роком.

«Наш 2024-й. Кожен його день, здобутий нашими воїнами, всіма нашими людьми, кожним і кожним, хто боронить, хто зміцнює і допомагає. , розвиток і любов, прагнення змінити реальність на краще, незважаючи ні на що», - сказано в вітання, опублікованому в телеграм-каналі президента.

2024 рік вони назвали ще одним кроком до перемоги України, кроком до справедливості, до чесного світу, до життя без війни.

Президент та перша леді побажали українцям сили та єдності у новому році.

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