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Атака на Київ: руйнування і пожежі в Печерську та Святошино

01 січня 2025, 08:58

Атака на Київ: руйнування і пожежі в Печерську та Святошино

Результат атаки БПЛА росіян на житловий будинок у Києві. Фото: ДСНС Києва Результат атаки БПЛА росіян на житловий будинок у Києві. Фото: ДСНС Києва

Сьогодні, 1 січня 2025 року, російські безпілотники в Києві пошкодили кілька житлових багатоквартирних будинків. Оперативну інформацію про наслідки атаки опублікувала пресслужба ДСНС України.

Результат атаки БПЛА росіян на житловий будинок у Києві. Фото: ДСНС Києва

Результат атаки БПЛА росіян на житловий будинок у Києві. Фото: ДСНС Києва

У перший день нового року противник атакував столицю.

  • Печерський район: сталось часткове руйнування 4-6 поверхів житлового будинку та пожежа на 4-5 поверхах на площі 70 кв. м. Одну жінку врятовано. Пожежу наразі локалізовано, проводяться роботи з ліквідації.

    Також сталося загоряння на даху поруч розташованої нежитлової будівлі. Наразі триває локалізація пожежі. На місці працює 75 рятувальників та 19 одиниць пожежно-рятувальної техніки.
  • Святошинський район: сталося руйнування гаражів та загоряння на площі 20 кв. м. На місці працює 10 рятувальників та 2 одиниці пожежно-рятувальної техніки.

За даними столичних рятувальників, інформація про постраждалих уточнюється. Нагадаємо, у Печерському районі столиці через атаку БПЛА зайнялося нежитлове приміщення.

Результат атаки БПЛА росіян на житловий будинок у Києві. Фото: ДСНС Києва

Результат атаки БПЛА росіян на житловий будинок у Києві. Фото: ДСНС Києва

За словами столичного мера Віталія Кличка, поки що відомо про трьох постраждалих на Печерську. Двох із них госпіталізували.

Раніше повідомлялося, що армія російських окупантів вбила мешканця Донецької області в Успенівці.

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