Атака на Київ: руйнування і пожежі в Печерську та Святошино

Сьогодні, 1 січня 2025 року, російські безпілотники в Києві пошкодили кілька житлових багатоквартирних будинків. Оперативну інформацію про наслідки атаки опублікувала пресслужба ДСНС України.
Результат атаки БПЛА росіян на житловий будинок у Києві. Фото: ДСНС Києва
Результат атаки БПЛА росіян на житловий будинок у Києві. Фото: ДСНС Києва
У перший день нового року противник атакував столицю.
За даними столичних рятувальників, інформація про постраждалих уточнюється. Нагадаємо, у Печерському районі столиці через атаку БПЛА зайнялося нежитлове приміщення.
Результат атаки БПЛА росіян на житловий будинок у Києві. Фото: ДСНС Києва
Результат атаки БПЛА росіян на житловий будинок у Києві. Фото: ДСНС Києва
За словами столичного мера Віталія Кличка, поки що відомо про трьох постраждалих на Печерську. Двох із них госпіталізували.
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