Український дрон Mavic 3 зняв знищення російського Т-72Б3

Момент вибуху російського танка Т-72Б3 біля Новооленівки. Фото: кадр із відео

Український дрон Mavic 3 зняв знищення російського танка Т-72Б3. Відео з моментом вибуху російської техніки опублікував телеграм-канал WarArchive.



«Ліквідація російського танка Т-72Б3 сталася на південний захід від села Новооленівка, Донецька область», - йдеться в повідомленні.



Найімовірніше танк належав до 80-го гвардійського танкового полку армії РФ, яка намагається просуватися на цій ділянці фронту.

Район знищення російського Т-72Б3. Фото: мапа DeepState

Варто додати, що в цьому районі ЗС РФ розвивають свій наступ поблизу двох сіл Покровського району — Солоне та Вовкове.



В той самий час, на Покровському напрямку наші захисники зупинили 57 штурмових та наступальних дій агресора.

Раніше повідомлялося, що війська РФ просунулися в Кураховому та двох селах під Покровськом. Нагадаємо, за минулу добу втрати російських загарбників склали 1250 осіб і один вертоліт.