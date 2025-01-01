Український дрон Mavic 3 зняв знищення російського Т-72Б3

Український дрон Mavic 3 зняв знищення російського танка Т-72Б3. Відео з моментом вибуху російської техніки опублікував телеграм-канал WarArchive.
«Ліквідація російського танка Т-72Б3 сталася на південний захід від села Новооленівка, Донецька область», - йдеться в повідомленні.
Найімовірніше танк належав до 80-го гвардійського танкового полку армії РФ, яка намагається просуватися на цій ділянці фронту.
Район знищення російського Т-72Б3. Фото: мапа DeepState
Варто додати, що в цьому районі ЗС РФ розвивають свій наступ поблизу двох сіл Покровського району — Солоне та Вовкове.
В той самий час, на Покровському напрямку наші захисники зупинили 57 штурмових та наступальних дій агресора.
Раніше повідомлялося, що війська РФ просунулися в Кураховому та двох селах під Покровськом. Нагадаємо, за минулу добу втрати російських загарбників склали 1250 осіб і один вертоліт.
Переможемо цензуру разом!Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях