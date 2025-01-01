БПЛА РФ атакували Київ: 1 загиблий, 7 поранених, включно з вагітними

Через атаку БПЛА РФ, у Києві 1 загиблий та 7 поранених. Фото: Прокуратура Києва

Унаслідок російської атаки на Київ одна людина загинула. Про це йдеться на офіційній сторінці Офісу Генерального прокурора.



«Кількість постраждалих зросла до 7 осіб, серед яких дві вагітні жінки. Пошуково-рятувальна операція триває», - уточнили в Офісі Генерального прокурора.



Раніше в Печерському районі столиці через атаку БПЛА загорілося нежитлове приміщення. Пізніше з'ясувалося, що в одній із квартир житлового будинку до медиків звернулася одна людина.

Нагадаємо, сьогодні 1 січня 2025 року російські безпілотники у Києві пошкодили кілька житлових багатоквартирних будинків.