Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Мирноград

ППО України збила 63 БПЛА РФ, 46 — не досягли цілей

01 січня 2025, 10:40

ППО України збила 63 БПЛА РФ, 46 — не досягли цілей

ППО України збила 63 БПЛА РФ. Фото: ПС ЗСУ ППО України збила 63 БПЛА РФ. Фото: ПС ЗСУ

Сьогодні вночі, 1 січня 2025 року, ППО України збила 63 БПЛА РФ, 46 безпілотників — не досягли цілей (локаційно втрачено). Про це повідомило Командування Повітряних Сил ЗСУ.

«Противник атакував 111 ударними БПЛА "Shahed" і безпілотниками інших типів із напрямків Брянськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ, Крим. Станом на 09.30 підтверджено збиття 63 ударних "Шахедів" та безпілотників інших типів у Полтавській, Сумській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Запорізькій, Житомирській, Хмельницькій, Кіровоградській та Миколаївській областях», — йдеться у заяві ПС ЗСУ.

За даними Повітряних сил, через активну протидію Сил оборони 46 ворожих безпілотників-імітаторів було втрачено (без негативних наслідків), ще двоє відлетіли до Росії та Білорусі.

Проте вже вранці російські безпілотники у Києві пошкодили кілька житлових багатоквартирних будинків.

Переможемо цензуру разом!

Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях

ТЕГИ

Місця
Україна
Інше
Атака БПЛА Шахеди
Організації
ЗСУ ППО України ПС ЗСУ

Інші публікації

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
13:24
ЗС РФ втратили два вертольоти, а не один: заява воєнкорів
23:09
Головне за день: Російські війська захопили Курахове? Атака на нафтобазу в РФ
20:16
Російські воєнкори повідомляють про взяття Курахового. «Мучной» підтверджує встановлення триколору на заході промзони
11:18
Російські військові вилучають алкоголь у жителів ТОТ для святкування Нового року — «ЖС»
09:52
«ДНР»: В Донецьку та Горлівці за добу поранено 4 людей
23:00
Головне за день: Обмін полоненими. Окупанти не виплачують шахтарям зарплату
21:49
Донецького бойовика, який поскаржився на російське командування у ЗМІ, намагалися вбити
20:30
В окупованому Лисичанську підірвалися 7 підлітків
17:00
«ДНР» скасує комендантську годину на новорічні свята у Донецьку
15:30
За добу в окупованій Горлівці від обстрілу постраждали 4 особи
14:58
На окупованій частині Донеччини заборгованість перед шахтарями складає три місяці
14:47
«Новини Донбасу» у Telegram — лише найважливіше. Підписуйтесь!
13:30
Передумов для завершення війни немає — Пєсков
10:57
За добу армія РФ вісім разів обстріляла населені пункти Донецької області: є постраждалі та руйнування
23:00
Головне за день: У Луганську викрали сербського волонтера. У Мелітополі підірвали авто російського військового
15:56
Російські війська просунулися у Шевченко та Торецьку Донецької області — DeepState
12:18
Невідомі викрали в окупованому Луганську сербського волонтера
10:30
В окупованому Мелітополі підірвали машину російського військового
22:00
Головне за день: Як витрачає гроші влада Маріуполя. Аварійні мости на Луганщині
09:43
«ЛНР» визнала аварійними ще вісім мостів та шляхопроводів
усі новини
13:24
ЗС РФ втратили два вертольоти, а не один: заява воєнкорів
12:52
Війська РФ обстріляли Херсон: загинув волонтер
11:33
БПЛА РФ атакували Київ: 1 загиблий, 7 поранених, включно з вагітними
11:17
Обстріл Донеччини: пошкоджено 15 будинків, багатоповерхівки та інфраструктуру
10:40
ППО України збила 63 БПЛА РФ, 46 — не досягли цілей
09:50
Український дрон Mavic 3 зняв знищення російського Т-72Б3
08:58
Атака на Київ: руйнування і пожежі в Печерську та Святошино
08:30
РФ вбила жителя Донецької області в Успенівці: дані за добу
08:12
Втрати РФ за добу: 1250 солдатів, 4 танки та 1 вертоліт
07:55
У Печерському районі столиці через атаку БПЛА загорілося нежитлове приміщення
07:30
Україна повністю зупинила транзит російського газу
07:09
Війська РФ просунулися в Кураховому і двох селах під Покровськом — DeepState
23:09
Головне за день: Російські війська захопили Курахове? Атака на нафтобазу в РФ
21:52
Війська РФ атакували Херсон у Новорічну ніч: поранено жінку
20:16
Російські воєнкори повідомляють про взяття Курахового. «Мучной» підтверджує встановлення триколору на заході промзони
19:47
Володимир та Олена Зеленські привітали українців із наступаючим Новим Роком
19:38
«Зустрічати Новий Рік будемо у темряві»: У Святогірську та Богородичному замість святкувань люди відновлюють свої будинки ►
19:07
Сирський, терикони, графіки відключення світла та 20 днів у Маріуполі. Що українці шукали в Google у 2024 році
18:37
Дружині мобілізованого в Донецьку, на якого напередодні було скоєно замах, надходять погрози
18:04
Зеленський призначив нового начальника департаменту контррозвідки СБУ
усі новини
ВІДЕО
Момент вибуху російського танка Т-72Б3 біля Новооленівки. Фото: кадр із відео Український дрон Mavic 3 зняв знищення російського Т-72Б3
01 січня, 09:50
У столиці через атаку БПЛА загорілася будівля. Фото: кадр із відео У Печерському районі столиці через атаку БПЛА загорілося нежитлове приміщення
01 січня, 07:55
Прикордонна служба України зняла ролик про Санту — це відповідь на пропаганду РФ ► Прикордонна служба України зняла ролик про Санту — це відповідь на пропаганду РФ ►
31 грудня, 16:07
ЗС РФ скинули вибухівку на маршрутку в Херсоні. Фото: кадр із відео Російські війська скинули вибухівку на маршрутку в Херсоні
31 грудня, 11:55
Ракета РФ зруйнувала приватний будинок у Київській області. Фото: ДСНС Київської області Російська ракета зруйнувала приватний будинок у Київській області
31 грудня, 10:30
Ракетний обстріл Льгова, пошкоджено лінії електропередач. Фото: кадр із відео Ракетний обстріл Льгова: пошкоджено дві лінії електропередач
31 грудня, 07:20
Ця версія сайту створена за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

«Новини Донбасу» © 2024 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».
Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір