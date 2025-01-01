ППО України збила 63 БПЛА РФ, 46 — не досягли цілей

ППО України збила 63 БПЛА РФ. Фото: ПС ЗСУ

Сьогодні вночі, 1 січня 2025 року, ППО України збила 63 БПЛА РФ, 46 безпілотників — не досягли цілей (локаційно втрачено). Про це повідомило Командування Повітряних Сил ЗСУ.



«Противник атакував 111 ударними БПЛА "Shahed" і безпілотниками інших типів із напрямків Брянськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ, Крим. Станом на 09.30 підтверджено збиття 63 ударних "Шахедів" та безпілотників інших типів у Полтавській, Сумській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Запорізькій, Житомирській, Хмельницькій, Кіровоградській та Миколаївській областях», — йдеться у заяві ПС ЗСУ.



За даними Повітряних сил, через активну протидію Сил оборони 46 ворожих безпілотників-імітаторів було втрачено (без негативних наслідків), ще двоє відлетіли до Росії та Білорусі.

Проте вже вранці російські безпілотники у Києві пошкодили кілька житлових багатоквартирних будинків.