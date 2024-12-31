Державна прикордонна служба України зняла відеоролик-відповідь на російську пропаганду. Згідно з сюжетом, Санта-Клаус отримав нові сани замість того, що йому розбили в небі над Москвою за допомогою російської ППО.



У новорічному ролику Санта переходить пішки український кордон в той час, як за ним стежать прикордонники. Потім до нього під'їжджають нові сани і він вирушає в дорогу.



Раніше російські пропагандистські канали опублікували новорічний ролик, у якому Санта віз до Росії лише ракети та боєприпаси — без подарунків. Його збивають російські прикордонники разом із Дідом Морозом, який каже: «Не треба нам нічого іноземного у нашому небі».



Санта-Клаус — різдвяний персонаж західної культури. Його прототипом є Дід Мороз. Цей образ у різних країнах має безліч різних імен. І у західній, і у східноєвропейській культурі також є традиція дарувати дітям та дорослим подарунки від імені загальнохристиянського святого — Миколая Чудотворця (Святого Миколая).

Українці влаштували масштабний флешмоб у соціальних мережах. Жителів окупованих та вільних територій країни закликають обмінюватися фотолистівками до новорічних свят.