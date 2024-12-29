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Завдяки німецьким танкам та французьким гаубицям посилять оборону Покровська — Forbes

29 грудня 2024, 18:42

Завдяки німецьким танкам та французьким гаубицям посилять оборону Покровська — Forbes

Українську оборону в районі Покровська Донецької області посилять одним із найновіших підрозділів — 155 механізованою бригадою, оснащеною німецькими танками Leopard 2 та французькими гаубицями Caesar. Про це американське видання Forbes пише 27 грудня.

Видання посилається на аналітиків, які в мережі повідомляли про прибуття до Покровської техніки 155 бригади перед новим очікуваним наступом росіян на місто.

«Найближчі російські підрозділи знаходяться лише за шість кілометрів від Покровська. Зараз у місті панує тиша, яку українські військові називають затишшям перед бурею», – повідомляє Forbes.

Окупанти просуваються на півдні, щоб сформувати оборонну лінію та утримати українські підрозділи від поповнення чи зняття можливої облоги міста. Водночас, українці можуть спробувати протистояти цьому кроку, відтягнувши невелику кількість нових бригад і батальйонів, пише Forbes.

Після цього можливого маневру може статися ще один важливий етап — короткий російський наступ на північ від Покровська, спрямований на часткове оточення міста, перш ніж розпочнуться основні бої за транспортний вузол.

До цього моменту 155 механізована бригада має бути повністю розгорнута в Покровську, маючи у своєму розпорядженні німецькі танки, французькі гаубиці та 2000 нових солдатів, пише видання.

Питання, чи вистачить цих сил для утримання міста, є одним із ключових у цій фазі війни, оскільки українцям протистоятиме близько 70 тисяч російських окупантів.

Український гарнізон у місті та навколо нього набагато менше, пише Forbes. Ймовірно, йдеться про менш як десяток бригад, кожна з яких має не більше 2000 військовослужбовців.

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Війна ЗСУ оборона Leopard 2 Покровський напрямок

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