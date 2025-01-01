З 1 січня в Україні змінилися умови для виходу на пенсію у 60 років. Ілюстративне фото

Пенсія за віком в Україні призначається за наявності у громадян необхідного страхового стажу після досягнення віку 60, або 63, або 65 років. У 2025 році для виходу на пенсію у 60 років потрібний стаж 32 роки. Про це йдеться у тексті закону «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування».

Згідно із законом, право на призначення пенсії за віком мають ті, кому у 2025 році виповнилося:

60 років — за наявності не менше 32 років страхового стажу,

63 роки — за наявності не менше 22 років страхового стажу,

65 років — за наявності не менше 15 років страхового стажу.

Пенсія за віком призначається за зверненням людини з дня, наступного за днем досягнення нею пенсійного віку, якщо звернення відбулося не пізніше трьох місяців з дня досягнення такого віку.

Якщо у реєстрі застрахованих осіб є відомості про стаж, отриманий до 2004 року (роботодавцем або застрахованою особою було подано для оцифрування трудову книжку, інші документи про стаж) пенсія за віком після досягнення 60 років за наявності необхідного страхового стажу призначається автоматично (без звернення людини).

За умовами пенсійної реформи страховий стаж, необхідний для виходу на пенсію, поступово збільшується. Із 2028 року це буде 35 років.