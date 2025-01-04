У Маріуполі більше не видають житло замість втраченого — його отримали небагато людей

Російська окупаційна влада заявила про завершення видачі компенсаційного житла в Маріуполі. Як пише радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, переважну більшість жителів міста, які втратили дах над головою, нічого не отримали.



Влада «ДНР» заявила, що процес видачі компенсаційного житла в Маріуполі завершився на 94%. За словами голови окупаційної адміністрації міста Олега Моргуна, поки що видано 4,5 тисяч квартир. Також така кількість житла — лише 5% від загальної кількості знищених квартир. Адже за період блокади міста російські загарбники знищили 52 тисячі квартир, наголошує Андрющенко.



«При цьому, окупанти вже повідомляли, що як компенсаційне житло вони віддають людям квартири маріупольців, які залишили окуповане місто. Їхню власність тепер кваліфікують як "безхазяйне житло"», — нагадав чиновник.



Водночас на окупованій території Донецької області «поліція ДНР» масово відкриває кримінальні справи за статтею 159-2 КК РФ «шахрайство при отриманні виплат». Зокрема, у цій статті йдеться про подання невірогідних даних щодо наявності нерухомого майна для отримання компенсації. Тобто шахрайством вважається, якщо людина не повідомила про спадщину або навіть повністю розбите, але додаткове житло.

Раніше повідомлялося, що окупаційна влада Маріуполя відрізає житлові будинки від теплопостачання та електроенергії, щоб визнати ці приміщення аварійними та «націоналізувати».