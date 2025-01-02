ЗСУ атакували командний пункт російської армії в Курській області

Збройні сили України підтвердили, що атакували командний пункт російської армії у Курській області. Як повідомив Генеральний штаб ЗСУ, Сили оборони «завдали високоточного удару по командному пункту окупаційної армії РФ у населеному пункті Мар'їно».



Зазначається, що було вжито всіх необхідних заходів, щоб мінімізувати загрози життю місцевого цивільного населення.



«Ці вогневі поразки насамперед завдаються, щоб послабити здатність і бажання Російської Федерації здійснювати терористичні акти проти українського громадянського населення. Збройні Сили України постійно продовжуватимуть виявляти та знищувати об'єкти військового командування країни-агресора», — йдеться у повідомленні.



Раніше повідомлялося, що у селищі Іванівське Рильського району Курської області ракетним ударом уражено розташування військових 810-ї бригади морської піхоти РФ.



25 грудня Збройні сили України завдали удару по пункту управління 810-ї бригади морської піхоти, яка розташовувалась у місті Льгов Курської області. Раніше повідомлялося, що російське місто зазнало обстрілу. Телеграм-канал Mash попередньо озвучив версію про атаку американської РСЗВ HIMARS.