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За порятунок пасажирів літака український пілот став Національним героєм Азербайджану посмертно

30 грудня 2024, 09:05

За порятунок пасажирів літака український пілот став Національним героєм Азербайджану посмертно

Пілот Олександр Кальянінов. Фото зі сторінки Української державної льотної академії Пілот Олександр Кальянінов. Фото зі сторінки Української державної льотної академії

Український пілот Олександр Кальянінов став Національним героєм Азербайджану посмертно за порятунок пасажирів авіарейсу AZAL, що розбився в Казахстані. Льотчик врятував 29 із 67 осіб на борту. Про це повідомив посол України в Азербайджанській Республіці Юрій Гусєв.

Зазначається, що вчора, 29 грудня, президент Азербайджану Ільхам Алієв надав звання Національного героя Азербайджану членам екіпажу рейсу AZAL – Azerbaijan Airlines, який зазнав катастрофи 25 грудня на території Казахстану.

Серед героїв був і пілот Олександр Кальянінов, випускник Української державної льотної академії у Кропивницькому. Льотчик віддав своє життя, рятуючи пасажирів літака, який зазнав пошкоджень над Грозним і впав поблизу Актау в Казахстані. Завдяки його героїчним діям вдалося врятувати 29 з 67 людей, які перебували на борту.

Крім того, як розповів посол Гусєв, керівництво Української державної льотної академії вирішило назвати одну із аудиторій закладу на честь Кальянінова.

Азербайджанська діаспора в Україні допоможе з облаштуванням аудиторії, яка стане символом героїзму та міжнародної солідарності.

Також об'єднана діаспора азербайджанців разом із Літною академією та Посольством України розглядає можливість започаткування стипендії імені Олександра Кальянінова. Вона буде доступна майбутнім пілотам з Азербайджану, які навчатимуться в академії у Кропивницькому.

Нагадаємо, 25 грудня на заході Казахстану в місті Актау розбився пасажирський літак азербайджанських авіаліній, який виконував рейс Баку — Грозний. Пізніше стало відомо, що російська ракета класу «земля-повітря» стала причиною катастрофи пасажирського літака «Азербайджанських авіаліній» у місті Актау.

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