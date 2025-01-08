РФ запустила по Україні дрони: ППО збила 41 російську ціль

ППО збила 41 дрон. Фото: Повітряні сили

Російські окупанти в ніч на 8 січня запустили по Україі 64 дрони з території РФ. Сили протиповітряної оборони збили 41 БПЛА. Про це повідомили у пресслужбі Повітряних сил.



«У ніч на 8 січня 2025 року (з 19:30 7 січня) противник атакував 64 ударними БпЛА типу «Shahed» та безпілотниками-імітаторами різних типів з напрямків Орел, Курськ, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ — РФ», — йдеться у повідомленні.



Станом на 09:00 сили та засоби протиповітряної оборони збили 41 ударний БЛА типу «Shahed» та безпілотники інших типів у Полтавській, Сумській, Харківській, Черкаській, Чернігівській, Житомирській, Дніпропетровській, Миколаївській та Кіровоградській областях.



Крім того, 22 безпілотники-імітатори — локально втрачені (без негативних наслідків), три з них полетіли у напрямку Росії, один — до Білорусі.



Раніше ми писали, що близько п'ятої години ранку в середу, 8 січня, губернатор Саратовської області Росії Роман Бусаргін повідомив, що цієї ночі міста Енгельс і Саратов зазнали масованої атаки БПЛА.