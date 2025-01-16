Російські війська обстріляли населені пункти у чотирьох районах Донецької області за добу

Наслідки російського обстрілу одного з населених пунктів Донецької області минулої доби. Фото: ОВА

У Донецькій області минулої доби населені пункти в чотирьох районах зазнали обстрілів військ РФ. Про це станом на ранок 16 січня повідомив начальник обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

Волноваський район. У Константинополі Великоновосілківської громади поранено 2 особи.

Покровський район. У Мирнограді пошкоджено будинок. У Покровську пошкоджено підприємство, адмінбудівлю та будинок. У Добропільській громаді у Чернігівці поранено людину, пошкоджено підприємство, адмінбудівлю та будинок; у Шевченку пошкоджено адмінбудівлю.

Краматорський район. У Лимані пошкоджено будинок, ще 3 – у Дробишевому. У Краматорську поранено 10 осіб, пошкоджено 18 багатоповерхівок, 3 освітні заклади та інфраструктурний об'єкт. В Олексієво-Дружківці поранено людину, пошкоджено будинок. У Костянтинівці пошкоджено будинок та лінія електропередач, у Стінках поранено людину, пошкоджено 2 будинки, у Попасному пошкоджено будинок.

Бахмутський район. У Сіверську пошкоджено 11 будинків. У Часовоярській громаді пошкоджено 5 приватних будинків та 3 багатоповерхівки.

З лінії фронту евакуйовано 257 осіб, зокрема 13 дітей, повідомив керівник ОВА.