Збір даних в обмін на їжу — «ДНР» розпочала паспортизацію мешканців Курахового

У Кураховому Донецької області, навколо якого зараз точаться бої, угруповання «ДНР» видає російські паспорти місцевим жителям, які не евакуювалися раніше.



Видача паспортів РФ — перше, що роблять окупанти, заходячи до міста. Так, в угрупуванні «ДНР» заявили, що отримали вже «понад 100» заяв на отримання російського документа.



У нашвидкуруч облаштованому «відділенні МВС» збирають документи, проводять дактилоскопічну реєстрацію та фотографують людей. Після подання заяви місцеві мешканці одержують невеликий набір продуктів.

В одному з нечисленних інтерв'ю місцевим каналам мешканка Курахового заявила, що для неї російський паспорт — це можливість залишити зруйноване місто. Тепер вона поїде до родичів у Росію. Однак на цей час немає точного підтвердження того, що мирне населення може залишити місто. Раніше у «ДНР» заявляли, що не може евакуювати мешканців прифронтових міст та сіл Донеччини через близькість бойових дій.



Нагадаємо, що аналітики DeepState в середині січня заявили про повну окупацію Курахового. Однак офіційного підтвердження цього від українського військового керівництва не було. Тоді ж голова угруповання «ДНР» Денис Пушилін заявив, що відвідав місто. Він стверджує, що через бойові дії руйнувань у місті приблизно стільки ж, скільки в Авдіївці.



В Авдіївці видача паспортів РФ також стала однією з перших процедур після захоплення — буквально на тлі руїн, на які російські війська перетворили місто.



Раніше в «ДНР» заявили, що російські військові взяли під контроль літієві родовища біля села Шевченка, що на захід від Курахового.