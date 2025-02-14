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«ЛНР» заявила, що виплатить борги перед бюджетниками, але є нюанси

14 лютого 2025, 19:14

«ЛНР» заявила, що виплатить борги перед бюджетниками, але є нюанси

«ЛНР» заявила, що виплатить борги перед бюджетниками, але є нюанси

В угрупованні «ЛНР» заявили, що заборгованості із зарплати бюджетникам за 2014-2015 роки на окупованій Луганщині — на контролі «прокуратури». Окупаційні органи поширили в місцевих ЗМІ повідомлення про те, що намагаються розв'язати питання із заборгованостями. Перед працівниками яких підприємств виникли борги — не уточнюється.

Стверджується, що з бюджету угруповання вже виділили 1,1 млрд рублів.

«Ці кошти повністю «закриють» питання з виплатами компенсацій людям, заборгованості із зарплат яких були документально підтверджені», — заявили в окупаційній адміністрації.

При цьому «прем'єр ЛНР» Єгор Ковальчук стверджує, що не всі «гроші з незрозумілих причин дійшли до кінцевих одержувачів» у попередні роки. І в таких випадках потрібна «правова оцінка».

Як повідомлялося, російські суди на окупованих територіях масово відмовляють шахтарям у задоволенні позовів щодо заборгованості із зарплати за 2016–2022 роки.

Раніше окупаційна адміністрація «ЛНР» заявила, що від шахтарів через 10 років надходять скарги про заборгованість із зарплат на підприємствах «Луганськвугілля» та «Донбасантрацит». Борги утворилися на українських державних підприємствах у 2014–2015 роках, коли в регіоні велися перші бойові дії. Угруповання «ЛНР» посилається на те, що ці підприємства не були зареєстровані на окупованій території Луганщини. А інформації щодо виплат заробітної плати в рамках української юрисдикції «ЛНР» не має.

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