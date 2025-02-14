Активісти руху «Жовта Стрічка» повідомили, що в кримській філії «Російського державного університету правосуддя» студенток зобов'язали писати валентинки для російських військових.



Ця акція проводиться в рамках так званої «патріотичної підтримки» окупаційних сил.



Ба більше, адміністрація натякає дівчатам залишити на листівках свої контакти, просуваючи ідею, що «справжні герої» кращі за місцевих жителів, серед яких переважають антиросійські настрої.

Нагадаємо, що тільки в Севастополь окупанти завезли на постійне проживання понад 340 тисяч росіян, і це за офіційними даними окупаційної адміністрації.