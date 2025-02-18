США та РФ домовилися призначити команди на високому рівні для початку роботи з українського врегулювання — Держдепартамент США

У Держдепартаменті розповіли про підсумки зустрічі представників США та РФ у Саудівській Аравії. Фото: FOX News

За словами представниці Держдепартаменту США Теммі Брюс, однієї зустрічі переговорників «для встановлення міцного миру» в Україні мало, сторони зустрічатимуться ще, повідомляє Reuters.

Вона зазначила, що Росія та США домовилися «створити механізм консультацій для усунення подразників» у двосторонніх відносинах. Цей механізм, за її словами, потрібний «для нормалізації роботи відповідних дипломатичних місій».

Брюс додала, що сторони домовилися «якнайшвидше покласти край конфлікту в Україні таким чином, щоб він був міцним, стійким і прийнятним для всіх сторін», пише Reuters.

Крім того, Росія та США хочуть «закласти основу для майбутньої співпраці з питань, що становлять взаємний геополітичний інтерес, а також економічних та інвестиційних можливостей». На думку сторін, вони з'являться «внаслідок успішного завершення конфлікту в Україні».

У свою чергу, американський телеканал Fox News повідомляє, що РФ та США пропонують триступінчастий мирний план, що включає припинення вогню, вибори в Україні, а потім підписання остаточної угоди.

Раніше повідомлялося, що помічник Путіна Юрій Ушаков, який браа участь у переговорах, розповів, що вони «пройшли непогано».